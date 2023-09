Seit drei Jahren gibt es in Aschersleben eine Kaffeerösterei. Wie die beiden Chefs Thomas Schatz und Dominik Rider diesen Geburtstag feiern und was ein Graffito damit zu tun hat.

Was die Ascherslebener Kaffeemänner mit einem Graffito vorhaben

Dieses Graffito soll von den Kaffeemännern in Aschersleben für einen guten Zweck versteigert werden.

Aschersleben/MZ - Seit drei Jahren wird im Kaffeekeller in der Hohen Straße geröstet, was das Zeug hält. Die Kaffeemänner – in persona Thomas Schatz und Dominik Rider – haben sich auch über Ascherslebens Stadtgrenzen hinaus einen Namen gemacht.