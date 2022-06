Was die Aschersleben Tigers am Samstag zu Hause erwartet

Mit den Berlin Braves kommt die einstige Überraschungsmannschaft der 1. Regionalliga in die Einestadt. Doch die anfängliche Euphorie der Gäste ist verflogen.

Können die Tigers gegen Berlin zum nächsten Erfolg in Richtung Playoffs fliegen?

Aschersleben/MZ - Die Stadt ist bunt, kommt niemals zur Ruhe und sie weiß zu unterhalten – Berlin. Ähnlich, wie ihr heimischer Großstadtdschungel sich präsentiert, treten auch die kommenden Gegner der Aschersleben Tigers in der 1. Regionalliga Basketball auf. Mit ambitionierten Zielen und einer mit erfahrenen Routiniers und talentierten, jungen Spielern gut ausgestatteten Truppe, gehörten die Berlin Braves 2000 zu Saisonbeginn wahrscheinlich zu einem der Überraschungsteams der 1. Regionalliga. In deren Halle beendeten die Tigers den Lauf der Hauptstädter und möchten im heimischen Tigerkäfig nun an diesen Erfolg anknüpfen.