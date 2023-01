Was Dichterfürst Goethe mit dem Ascherslebener Kriminalpanoptikum zu tun hat

Im Ascherslebener Kriminalpanoptikum präsentiert Leiter Steffen Claus jetzt auch das Kriminalarchiv, in dem auch viele Moritaten zu finden sind.

Aschersleben/MZ - „Es ist an Mord und Totschlag noch nicht genug, an Brand und Untergang; die Bänkelsänger müssen es an jeder Ecke wiederholen. Die guten Menschen wollen eingeschüchtert sein, um hintendrein erst recht zu fühlen, wie schön und löblich es ist, frei Atem zu holen.“ Solche Worte sprach Deutschlands Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe, denn zu seiner Zeit hatte die Moritat Konjunktur.