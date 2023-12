Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - „Fraktions-Aus am Nikolaus“, „Die Linke: Fraktion im Bundestag wird in Gruppe umgewandelt“ oder „Die Linke: Ein Leben nach der Abwicklung“: Die Schlagzeilen am 6. Dezember überschlagen sich. Das Ende der Linksfraktion im Deutschen Bundestag ist in aller Munde.