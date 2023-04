„Gärtnern mit dem Mond“ so war der Titel eines Themennachmittags beim Schackstedter Verein „Natur und Handwerk“.

Was Aschersleber Sternfreunde mit dem Schackstedter Verein „Natur und Handwerk“ zusammenbringt

Schackstedt/MZ - Gemütlich hat es der Verein „Natur und Handwerk“ in seinem Seminarhaus im Bellebener Weg in Schackstedt. Im Kamin knistert ein Feuer, das wohlige Wärme spendet. In den Tassen dampft ein Kräutertee mit Zitronenverbene aus dem eigenen Garten, während draußen beständiger Nieselregen aus den grauen Wolken fällt.