Was Ascherslebens Kinobetreiber privat zu Weihnachten anschauen

Aschersleben/MZ - In den Sälen des Ascherslebener Filmpalastes zeigen Kinobetreiber Heidrun und Matthias Uhde immer die neuesten Filme. In der Weihnachtszeit läuft auf ihrem heimischen Fernseher hingegen Altbewährtes.

„Den ,kleinen Lord’ haben wir schon angesehen“, sagt Matthias Uhde. Der sei ja heute schon fast politisch. In dem Film geht es um den Jungen Cedric, der aus ärmlichen Verhältnissen stammt und eines Tages erfährt, dass sein Großvater ein englischer Earl ist, der ihn auf sein Schloss holen und zu seinem Erben heranziehen will. Der Earl ist kalt und herablassend gegenüber seinen Untergebenen, ein arroganter Angehöriger der Herrscherklasse - bis Cedric das Herz des alten Griesgrams erweicht. „Da können wir schon mitspielen“, scherzt Heidrun Uhde. So oft haben sie den Film schon gesehen.

Einen modernen Klassiker empfiehlt Kinomitarbeiter Andreas Domagala: „Kevin - Allein zu Haus“. Während Kevins Familie in den Weihnachtsurlaub aufbricht, vergessen sie den Jungen zu Hause. Als Einbrecher versuchen, das Haus auszurauben, setzt Kevin sich mit zahlreichen Tricks zur Wehr. „Er weiß sich zu helfen“, sagt Domagala. Ein Film „zum Lachen“.

Die DDR-Märchenfilme sind die schönsten Heidrun Uhde, Kinobetreiberin

Außerdem hoch im Kurs stehen beim Ehepaar Uhde und Andreas Domagala während der Feiertage Märchenfilme. Und: „Die DDR-Märchenfilme sind die schönsten“, meint Heidrun Uhde. Auch die russischen und tschechischen Filme seien gut, ergänzt Andreas Domagala, der sich in diesem Jahr beispielsweise schon den „Hirsch mit dem goldenen Geweih“ angesehen hat.

Matthias Uhde schaut gern - wie seine Frau - „Das singende, klingende Bäumchen“. Ein Film, der den Charakter stärke. Sein Lieblingsmärchenfilm sei aber „Der kleine Muck“. Denn Uhde sieht Bezüge zur Gegenwart: In einer Zeit, in der viele Leute nach Glück durch Konsum streben, sei die Idee vom Kaufmann, der das Glück verkauft, sehr aktuell.

Eine besondere Beziehung hat man im Ascherslebener Kino auch zum Defa-Film „Die goldene Gans“. Als der nämlich in den 1960er Jahren erschien, wurden die Plakate noch von professionellen Werbekünstlern der jeweiligen Kreisfilmstelle gestaltet. In der Region um Aschersleben hatte sich damals ein Fehler auf dem Plakat eingeschlichen, weiß Matthias Uhde. „Die goldene Ganz“ war darauf zu lesen, was die Kinobesucher amüsierte. Als das Ehepaar Uhde durch Zufall in einem Spielwarenladen eine „ganz goldene Gans“ entdeckte - eine Gänsefigur mit goldfarbenem Überzug - wurde sie daher kurzerhand für das Kino gekauft. Im nächsten Jahr soll sie sogar verlost werden.

Und noch einen Kultfilm schauen die Kinobetreiber und Mitarbeiter Andreas Domagala jedes Jahr: „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Während in vielen aktuellen Filmen die Handlung Schlag auf Schlag verlaufe, nehme man sich in der deutsch-tschechischen Ko-Produktion aus den 70er Jahren Zeit, die Geschichte zu erzählen. „Das hat fast was Beruhigendes“, findet Matthias Uhde.