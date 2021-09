Warum Wasserdampf für Aufregung bei den Kameraden in Aschersleben sorgt

Aschersleben/MZ - Die Kameraden der Ascherslebener Feuerwehr sind am Sonnabend, zum Tag der offenen Tür und zum zehnjährigen Jubiläum der Kinderwehr, gleich zweimal im Einsatz gewesen.

Zunächst ging es gegen 21 Uhr in die Eislebener Straße, wo Wasserdampf in der Küche den Rauchmelder ausgelöst hat. Der Einsatz war laut Feuerwehr nach wenigen Minuten beendet. Noch gar nicht richtig im Depot angekommen, der nächste Einsatz - ein Garagenbrand wurde von Anwohnern in der Juri-Gagarin-Straße gemeldet. „Durch den Angriffstrupp des Löschgruppenfahrzeuges wurde unter umluftunabhängigen Atemschutz mit einem C-Rohr die Brandbekämpfung aufgenommen, welche auch nach wenigen Minuten Erfolg zeigte“, sagte Einsatzleiter Rene Knoblauch.

Das Dach wurde mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Nach etwa einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Die Ermittlungen zum Brand hat die Landespolizei aufgenommen, so Knoblauch. Im Einsatz waren das Löschgruppenfahrzeug, das Tanklöschfahrzeug sowie der Einsatzleitwagen mit 14 Einsatzkräften.