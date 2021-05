Warum viele Jungvögel im Zoo Aschersleben landen

Aschersleben - „Da oben sitzt es“, zeigt Alexander Beck hinauf ins Blätterdach des riesigen Baumes, der gleich gegenüber von seinem Büro im Ascherslebener Zoo seinen Schatten wirft. Ein wolliges Etwas hockt da auf den Ästen, das sich als Junges eines Waldkauzes entpuppt. Auch Besucher hätten ihn schon darauf aufmerksam gemacht und gemeint, man müsse das Tier doch retten, erzählt der Zooleiter - und winkt ab: „Nein, müssen wir nicht. Die Eltern sind immer in der Nähe.“

Und tatsächlich, nur ein Stück weit entfernt sitzt ein erwachsener Waldkauz. „Das ist ganz normal“, erzählt Beck. Die Nestlinge, die zwar noch nicht fliegen, dafür aber hervorragend klettern könnten, seien oft in einem großen Radius verteilt. Manchmal auf bis zu zwei Kilometer. „Doch Eltern und Junge rufen sich und finden sich immer wieder.“

Leider komme es aber auch immer wieder vor, dass Leute, die es gut mit den Tieren meinen und glauben, dass es verloren gegangene Junge sind, die Nestlinge einfach einsammeln und oft auch zum Zoo bringen. Das sei allerdings falsch, mahnt Alexander Beck in dieser Sache Zurückhaltung an und rät: „Wenn solche Vögel an ungünstiger Stelle gefunden werden, wie etwa auf einem Parkplatz, einfach ins Gebüsch setzen, wo sie geschützt sind. Die Eltern sind in der Nähe und kümmern sich um sie.“

Nur ein Stück weiter, in den hinteren Räumen des alten Affenhauses, sitzt solch ein vermeintliches Findelkind. Eine kleine Krähe. „Die wurde in Mehringen gefunden und bei uns abgegeben“, erzählt der Zoochef. Eine der Tierpflegerinnen verpflegt sie jetzt. Und wie zum Beweis sperrt das kleine schwarze Vögelchen ganz weit seinen Schnabel auf und erbettelt sich einige Happen Gehacktes.

Beck weiß den guten Willen der Finder zu schätzen. „Aber besser wäre es gewesen, das Tier dort zu lassen. Die Eltern hätten es weiter gefüttert.“ Durch die Handaufzucht wird sich die kleine Krähe nun aber auf (ihren) Menschen prägen. „Das sind sehr intelligente Vögel“, weiß der Ascherslebener Zoochef aus Erfahrung. Ein bis zwei Jahre werden sie trotz Freifluges zu Hause bei ihrem Menschen bleiben. Dann zieht es sie in die Freiheit und zu anderen Krähen hin.

Asyl finden im Ascherslebener Zoo die unterschiedlichsten Tiere. Denn die Einrichtung ist auch eine Tierauffangstation. Allerdings nicht für einheimische Wildtiere, sondern eigentlich nur für Exoten.

In der Regel sind das Boas oder Pythons und Schildkröten in sämtlichen Variationen. Wenn etwa Polizei oder die Untere Naturschutzbehörde solche Tiere beschlagnahmen oder private Halter sich nicht mehr um ihre Exoten kümmern können, im Ascherslebener Zoo werden solche Notfälle aufgenommen.

Doch immer mehr Leute würden auch mit einheimischen Tieren vor der Zootür stehen, weiß Beck, obwohl dafür eigentlich die Jagdpächter oder andere Einrichtungen zuständig seien. Und so fanden hier schon Igel, Ringelnattern, Greifvögel, ein paar kleine Feldhasen und sogar ein Spatz, der genau wie die Krähe von den Tierpflegern privat versorgt wurde, Unterschlupf. (mz)