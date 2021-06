Warum viele Fahrzeuge der Bundeswehr Aschersleben passieren

Der Pressesprecher des Landeskommandos der Bundeswehr in Magdeburg erklärt die Truppenbewegungen.

Aschersleben - In diesen Tagen fallen Bundeswehrfahrzeuge auf, die in größerer Zahl unter anderem auch durch Aschersleben fahren. Einige Leser wundern sich über die Truppenbewegungen und haben bei der MZ nachgefragt. Ein Anruf bei Oberstleutnant Thomas Poloczek, Pressesprecher des Landeskommandos der Bundeswehr, bringt Aufklärung.

Etwa 600 Soldaten sind mit 320 Fahrzeugen an einer Feldeinsatzübung unter der Bezeichnung „Großer Schritt“ beteiligt. Angehörige des in Bad Frankenhausen stationierten Versorgungsbataillons 131 sind mit ihrer Ausrüstung auf dem Weg unter anderem zur Kaserne in Burg und zu verschiedenen Truppenübungsplätzen im Norden des Landes.

Die Versorgungsbataillone rüsten die Truppe mit allem aus, was im Einsatzfall benötigt wird, sie sind verantwortlich für Nachschub, Instandsetzung, Reparatur und Transport „von der Schraube bis zu Betriebsstoffen“, wie Oberstleutnant Poloczek erklärt. Die Übung hat am Montag begonnen und wird voraussichtlich bis zum 2. Juli dauern. (mz)