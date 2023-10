Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Mehringen/MZ - Monika Hippe ist der Meinung, gar nichts Besonderes getan zu haben. Ihre Kirchengemeinde in Mehringen sieht das offenbar ganz anders und hat ihre Monika deshalb für das Anhalter Kreuz vorgeschlagen. Das Dankzeichen wird seit 2002 jedes Jahr verliehen – an Menschen die ihren ehrenamtlichen Dienst „oft im Hintergrund und ohne große Worte“ tun, wie Kirchenpräsident Joachim Liebig bei der Verleihung in der Kirche St. Vitus in Güsten sagte.