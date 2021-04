Warum Streuobstwiese aufgeforstet werden soll

Der Denkmal- und Naturschutzverein schiebt tolle Projekte an. Welche Rolle Vornamen der Neugeborenen dabei spielen.

Hoym - Mit fast professionellem Griff hält Klaus Ritter das Stämmchen der dürren Winterlinde fest, während Reinhard Kunert den jungen Baum mit einem Seil an den Stützpfählen fixiert. Es ist das inzwischen 18. Gehölz, das der Denkmal- und Naturschutzverein am Freitagabend über die Aktion „Dein Baum für Hoym“ in die Erde bringt. Dieses Mal auf dem Friedhof des Ortes.

Ritter, der mit seiner Frau Martina beim Pflanzen dabei ist, ist der Spender der Winterlinde. „Weil ich mich an der Aktion beteiligen wollte und einen Anlass habe“, spricht der Hoymer seinen 70. Geburtstag an. „Eigentlich wollten wir groß feiern, aber Corona hat uns ausgebremst“, sagt seine Frau. Auch deshalb wollte das Paar etwas für den guten Zweck tun. Schließlich seien sie beide waschechte Hoymer. „Und es liegt uns am Herzen, hier mitzumachen.“

Ortsbürgermeister Dieter Kienast (Die Grünen), der auch gleichzeitig Vorsitzender des Denkmalschutzvereins ist, freut sich, dass die Aktion dermaßen gut ankommt bei seinen Mitbürgern. „Wir haben gerade noch zwei Angebote auf Baumspenden bekommen“, sagt er. „Die müssen wir aber auf den Herbst verlegen.“ Das ist die günstigere Pflanzzeit.

Jetzt dagegen wird ein zweites Projekt vorbereitet, mit dem der Denkmalschutzverein seine Heimatstadt noch ein bisschen schöner machen und eine charmante Art der Erinnerungskultur schaffen möchte: Eine alte Streuobstwiese hinten an der Kindertagesstätte soll wieder aufgeforstet werden. Die kleinen Bäumchen sollen den neugeborenen Kindern von Hoym gewidmet werden.

„Reste sind noch erkennbar, man sieht, wie die Baumreihen einmal ausgesehen haben“ Reinhard Kunert, Vereinsvorsitzender

„Aber dafür gibt es im Vorfeld noch ein bisschen zu tun“, sagt der Ortschef. Kunert, der für die Stadt Seeland auch als Baumsachverständiger arbeitet, spricht vom Ausmessen der etwa 2.000 Quadratmeter großen Fläche, die sich gegenüber einer weiteren Streuobstwiese befindet. „Reste sind noch erkennbar, man sieht, wie die Baumreihen einmal ausgesehen haben“, sagt Vereinsmitglied Reinhard Kunert und nennt Apfel- und Birnbäume, die noch stehen würden.

Nun soll das alte Aufmaß neu vermessen und kartiert werden, damit die künftigen Baumspenden an die richtigen Plätze kommen. Kunert und Kienast sprechen von kleinen Obstbäumchen. Kirschen, Pflaumen... „Alles, was hier mal gestanden hat - als Hochstamm, aber immer alte regionale Sorten“, meint der Baumexperte.

„Es soll eine Kinderwiese am Kindergarten werden“, kündigt Kunert an. Und der Ortsbürgermeister fügt hinzu: „Eine richtige Naschwiese.“ In den Bäumchen könnten dann Schilder mit den Vornamen der Neugeborenen hängen, überlegt Yvonne Kienast und erklärt, dass die Aktion rückwirkend für Geburten ab 2020 gelten soll. Ab Herbst geht es dann los. Ende Oktober nach dem Laubfall. Dann können die Bäume in die Erde.

Das Schild, das an den Baum kommt, erinnert an Spender, Grund und Datum und verrät, was für ein Gehölz da für die Aktion ?Dein Baum für Hoym? gepflanzt wurde. Foto: Frank Gehrmann

Doch bis dahin hat der Verein noch anderes zu tun. In Minigruppen und laut Corona-Vorschriften hat der harte Kern der Truppe bereits das Mahnmal für die Opfer des KZ-Todesmarsches in Ordnung gebracht. Ebenso das Grab für Gefallene des Ersten Weltkrieges.

Es wurden zahlreiche Bäume gepflanzt. Und wenn der Verein, ab 1. Mai der Pächter des Sportlerheimes wird, könnte es einen Aufruf an die Bürger zur Mithilfe geben. „Zum Abreißen der alten Tapeten und beim Vorbereiten des Gebäudes für die Sanierung“, meint der Ortsbürgermeister. Und schiebt ein „wenn es geht“ hinterher. Denn durch die unvorhersehbare Entwicklung der Infiziertenzahlen und die darauf beruhenden Coronavorschriften seien konkrete Pläne nicht wirklich möglich.

Familie Ritter jedenfalls will im nächsten Jahr einen weiteren Baum im Ort pflanzen lassen - zum Hochzeitsjubiläum. Doch jetzt wird erst einmal mit einem Gläschen Sekt auf die kleine Winterlinde angestoßen - wenn es schon keine Geburtstagsparty zum 70. gibt. (mz/gin)