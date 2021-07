Warum Siebtklässler Gräber von Soldaten in Aschersleben besuchen

Aschersleben/MZ - Wer schon einmal auf dem Friedhof war? Auf die Frage von Bauwirtschaftshof-Chef André Könnecke geht gut die Hälfte der Hände der 7b des Gymnasiums Stephaneum hoch. Die anderen sind erstmals in der Anlage in der Ascherslebener Schmidtmannstraße.

Zwei der 7. Klassen des Gymnasiums nehmen am Geschichtsprojekt „Friedenserziehung“ teil. Zum Frieden erziehen könne man, indem auf Opfer von Kriegen hingewiesen wird, sagt Geschichtslehrer und Schulleiter Klaus Winter. „Es ist doch besser etwas zu tun, damit es erst gar nicht zu einem Krieg kommt.“

In Kooperation mit dem Landesverband des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge will Winter die Schüler bis zur Aufnahme in die Erwachsenenwelt in der 8. Klasse mit dem Thema Krieg vertraut machen. „Wir hatten im Ersten und Zweiten Weltkrieg 442 Schüler, die das vorgezogene Notabitur haben wollten, damit sie in den Krieg ziehen konnten und dort umkamen“, weiß er.

Zur Auftaktveranstaltung des Projektes am Mittwoch zeigt André Könnecke Kriegsgräber auf dem Ascherslebener Friedhof. Den Ehrenfriedhof für die toten sowjetischen Soldaten und Kriegsgefangenen, Gedenksteine für die Ascherslebener, die im Ersten Weltkrieg starben, den Ehrenfriedhof Erster und Zweiter Weltkrieg. Und auch den Ehrenfriedhof für die Terroropfer des Zweiten Weltkriegs. André Könnecke informiert auch, dass Kriegsgräber nicht verändert oder weggenommen werden dürfen.

Zwischendurch weist er auf das Grab des ehemaligen Ascherslebener Stadtbaurates Heckner hin, der unter anderem für die Turnhalle des Gymnasiums verantwortlich war, oder auf das Mausoleum der Familie Bestehorn. Dass ein QR-Code für mehr Informationen genutzt werden kann, probiert der eine oder andere Schüler gleich an den entsprechenden Schildern aus. Vielleicht findet er dann auch die Daten von Walter Buchheister, der 1915 mit gerade 17 Jahren in Nordpolen umkam.

Am Ende des Rundgangs sagt Klassensprecherin Charlotte Weber: „Ich war noch nicht so oft hier“, gesteht sie. „Schön zu wissen, wie es hier aussieht. Ich fand es gut.“ An Kriegstote denke man ja „nicht wirklich“. Und ein Schüler betont, dass der Friedhof ein historischer Ort ist, an dem man Stadtgeschichte erfahren kann, wie Könnecke ergänzt und auf weitere Aspekte eines Friedhofs wie die als Rückzugsort für Tiere und Pflanzen und deren Dichte hinweist.

Die Schüler werden ihr Projekt, in dem es vor allem um den Ersten Weltkrieg gehen soll, im nächsten Jahr weiterführen. Wo und wie kamen die Soldaten her? Im Laufe des Jahres sollen auch Kriegsgräber in Aschersleben oder in den Ortsteilen gereinigt und erneuert werden. „Wir versuchen, Steingräber zu säubern“, erklärt Winter. Zunächst müsste mit der Friedhofsleitung und der Denkmalbehörde gesprochen werden.

„Was sagen uns Kriegsgräberstätten über den Krieg allgemein, die gefallenen Soldaten und das Vermächtnis für die Zukunft?“, stellt Winter in seiner Projektbeschreibung als Frage in den Raum. Auch auf die Dorffriedhöfe möchte er mit den Schülern gehen, um sich dort Soldatengräber oder Gedenktafeln für gefallene Bürger anzusehen. „Wir listen sie alle auf und erfassen sie in allen Ortsteilen von Aschersleben“, kündigt Klaus Winter an.

Am Ende der 8. Klasse ist eine Abschlussfahrt zu einer Gedenkstätte im Elsas geplant

Am Ende der 8. Klasse soll eine große Abschlussfahrt für die jetzige 7b und 7c, in denen Winter unterrichtet, stehen. Geplant sei eine Exkursion zur Gedenkstätte Niederbronn im Elsass, wo es einen großen Soldatenfriedhof mit 10.000 Gräbern und eine Jugendbegegnungsstätte gibt. Von dort aus soll auch Straßburg besucht werden, wo die Achtklässler vom CDU-Europaabgeordneten Sven Schulze – „der war ja unser Schüler“ - begrüßt werden.

Eine Partnerschule in Nancy, die Königsburg, ein Arbeitseinsatz und eine Begegnung mit französischen Schülern sind geplant. Die Fahrt, so Winter, könnte ein Beitrag zur Konfirmation oder Jugendweihe werden. Vielleicht als Abschluss der Kindheit und Aufnahme in die Erwachsenenwelt.

Der Volksbund, der im Auftrag der Bundesregierung im In- und Ausland Kriegsgräber pflegt, habe in den Sommerferien schon immer Lager angeboten, in denen sich Schüler am Vormittag um Gräber kümmerten und nachmittags Kultur genießen konnten. „Das war wie früher Lager für Arbeit und Erholung“, weiß Winter.

Zuvor hatten die Lehrer des Stephaneums den 9. November als Geschichtsprojekttag genutzt. „Am 9. November ist viel passiert. Und da hatten wir den Volksbund für Kriegsgräberfürsorge schon immer mit dabei.“ Zum Abschluss seines Projekts soll noch eine Dokumentation erarbeitet werden.