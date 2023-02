Der Lesewettbewerb des Deutschen Buchhandels findet nach zwei Jahren Pause wieder in der Bibliothek in Aschersleben statt. 13 Schulsieger beteiligen sich.

Aschersleben/MZ - „Bleibt dran! Lest, was und wo und wie lange ihr wollt“, sagte Andrea Schwigon. Mit diesen Worten ermutigte die Mitarbeiterin der Kreisbibliothek in Aschersleben die Teilnehmer des jüngsten Vorlesewettbewerbs, sich die Welt so oft es geht mithilfe guter Literatur zu erschließen.