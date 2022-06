Warum sich Ascherslebens Punktgewinn wie ein Sieg anfühlt

Aschersleben/MZ - Einsatz: passt. Kampfgeist sowieso. Spielerisch gibt es freilich noch Reserven. Auch bei den Fans des HC Aschersleben, die sich nach dreieinhalb Monaten coronabedingter Spielpause in der Mitteldeutschen Oberliga Handball erst mal wieder ans Anfeuern gewöhnen müssen. Knapp 300 waren es am Samstag im Ballhaus. Und sie sahen ein 24:24 der Alligatoren gegen den USV Halle. Gut fürs Selbstvertrauen, ohne Bedeutung für den Kampf gegen den Abstieg. Denn in die Playdowns nach Ende der Vorrunde werden nur jene Ergebnisse mitgenommen, die gegen dort ebenfalls spielende Mannschaften in der Hinrunde erzielt worden sind (die MZ berichtete). Der USV wird nach Lage der Dinge nicht dazu gehören.

