Warum sich Ascherslebener Zahnarzt an Protesten in Magdeburg beteiligt

Aschersleben/MZ - Wenn am Mittwoch in Magdeburg vor dem Landtag Zahnärzte demonstrieren, dann ist Dr. Marcus Hähnel aus Aschersleben mit dabei. Der junge Zahnarzt, der seit zwei Jahren in der Praxis seiner Mutter in der Bestehornstraße arbeitet, will dem Aufruf des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte folgen.