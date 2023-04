Frisches Sushi in Aschersleben? Ja, na klar! Wo es das gibt und was den Kunden besonders gut schmeckt.

Aschersleben/MZ - Hoso-Maki, Futo-Maki, Nigiri, Inside-Out-Rolls, California-Rolls und Co. Sie verstehen nur Bahnhof? Nicht schlimm! Es geht um Sushi beziehungsweise einige spezielle Sorten der beliebten asiatischen Rollen. Die gibt es nämlich seit einigen Tagen frisch zubereitet und praktisch verpackt am neuen „Eat Happy“-Stand im E-Center. Marktchef Heiko Grunert ist selbst ernannter Sushi-Fan und hat lange darum gebuhlt, dass „Eat Happy“ einen Shop in Aschersleben eröffnet. Denn Grunert ist sich sicher: Die Ascherslebener stehen kulinarisch nicht nur auf Bratwurst und Co. „Und Sushi macht süchtig!“, sagt er augenzwinkernd.