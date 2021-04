Warum Konzept für Radwege im Seeland nötig ist

Seeland - „Die Leute schimpfen immer über die Radwege im Seeland“, sagt Tim Hase und weiß: Sie haben recht. Deshalb versuchen der Vorsitzende des Bildungs-, Kultur- und Sport-Ausschusses und Sebastian Kruse, der Geschäftsführer der Seeland-Gesellschaft, nun Grund in das Wirrwarr aus den unterschiedlichsten Radwege-Konzepten von Land, Kreis und Stadt zu bringen - und einen gemeinsamen Entwurf zu erarbeiten.

„Wir haben geschaut, was der Ist-Zustand ist“, sagt Hase und berichtet, dass sie die einzelnen Seeland-Ortschaftsräte gebeten hätten, für ihre Gebiete Vorschläge und Wünsche zu Papier zu bringen. „Denn es macht nur Sinn, wenn alle mitspielen“, findet Kruse und erklärt, der Planungsansatz solle von unten nach oben erfolgen.

Ortschaftsräte wurden gebeten, Probleme zu nennen und Vorschläge zu machen

Seien die Zuarbeiten aus den Orten da, „müssen wir überlegen, was wir wollen“. Dabei werden vier verschiedene Bereiche festgemacht. Der erste ist der innerörtliche Radverkehr. „Hier müssen wir wissen, welche Probleme es gibt. Poller. Hohe Bordsteine. Das muss in den Ortschaftsräten besprochen werden“, sagt Hase. „Denn in den Kommunen können meist keine Radwege neu gebaut werden, da radeln die Leute auf der Straße“, ergänzt auch Sebastian Kruse. „Aber es geht um die kleinen Hindernisse, die nach und nach beseitigt werden sollen.“

Der zweite Punkt ist die Beschilderung. Damit Touristen erfahren, was es in den Seeland-Orten zu entdecken gibt und nicht einfach durchrasen. Da könnte es Info-Tafeln samt QR-Code geben. Auch W-LAN spiele eine Rolle - oder Veranstaltungen. „Wir wollen die Leute zum Verweilen bringen“, so Kruse.

Der dritte Punkt: Die Orte sollen Ladesäulen für E-Bikes bekommen. „Dabei vernetzen wir den ökologischen Ansatz mit Alltags- und touristischem Verkehr“, erklärt Sebastian Kruse und nennt dieses Angebot eine sinnvolle Ergänzung für das Radwegenetz.

Im vierten Punkt geht es um die schnelle Anbindung der einzelnen Ortsteile untereinander. Von Hoym nach Frose. Oder von Gatersleben nach Nachterstedt. „Es gibt ja schon Betriebe, die ihre Belegschaft mit Job-Bikes ausrüsten. Das ist gut für Umwelt und Geldbeutel“, nennt Tim Hase einen Grund für den Ausbau und die Instandsetzung solcher Strecken.

„Natürlich kommt nicht gleich der große Knall und wir machen sofort alles neu“, gibt der Ausschussvorsitzende zu bedenken. Aber ein solches Konzept ist eine sinnvolle Vorbereitung, um im Falle eines Falles bereit zu sein. „Es gibt so viele Fördermittel, aber es sind auch viele Bedingungen daran geknüpft“, weiß Kruse. „Und wir können dann schauen, welche Ecken über welches Projekt abgedeckt werden können.“

Auch eine Art Prioritätenliste könnte es geben. „Aber wir wollen nicht gleich die großen Wege, wir wollen viele Kleinigkeiten. Es muss auch realisierbar sein“, denkt Kruse an die Finanzen der Stadt. Es solle also ein Plan werden, den man nach und nach abarbeiten könne, macht Kruse deutlich. Dem voran geht jedoch die Bewerbung um Fördermittel.

Doch ein konkretes Ergebnis könnte es mit dem geplanten Ausbau des Europa-Radweges R1 schon in diesem Jahr geben. Denn der führt auch durch Seeland-Stadtgebiet. Dafür gebe es einen ökologischen Ansatz vom Bund und einen touristischen vom Land, erklärt Kruse weiter. Und sagt: „Wir wollen damit die vorhandene Infrastruktur aufwerten.“ (mz/gin)