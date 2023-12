Aus einer Päckchen-Aktion heraus entstand in Hoym die Idee, auch für Kinder vor Ort da zu sein, die es in ihrem Leben nicht immer leicht hatten.

Warum Kinderaugen in Hoymer Wohngruppe leuchteten

In Hoym wurden mit den Kindern aus der pädagogisch-therapeutischen Wohngruppe Plätzchen gebacken.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hoym/MZ - Es war im vergangenen Jahr, als sich im Ratssaal von Nachterstedt bunt eingepackte Päckchen auf den Tischen stapelten. Die gespendeten Weihnachtsgeschenke sollten Überraschungen für Kinder sein, die in der vom Krieg gebeutelten Ukraine leben. Der Schadelebener Michael Volta hatte die Johanniter-Aktion „Mission Siret“ ins Seeland gebracht, um für Weihnachtsfreude zu sorgen. Und Dieter Kienast – Ortsbürgermeister von Hoym und Chef des Hoymat-Vereins – meinte kurzentschlossen: So etwas könne man doch auch in und für die eigene Region tun. Die Päckchen-Sammel-Aktion könnte dafür der Auslöser, ein Anfang sein.