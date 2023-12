Sabrina Linke ist die neue Museumspädagogin in Aschersleben. An wen sich ihre Angebote richten.

Warum junge Museumspädagogin froh ist, in Aschersleben gelandet zu sein

Aschersleben/MZ - Die Liebe zur Museologie sei schon früh gewachsen. „Wenn ich als Kind mit meinen Eltern unterwegs war, gehörten Museumsbesuche einfach dazu“, erinnert sich Sabrina Linke gern an ihre Kindheit zurück. Die 26-Jährige ist die neue Museumspädagogin im Haus am Markt in Aschersleben.