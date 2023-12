Karrieremesse Warum Jobmesse in Staßfurt auch für Firmen außerhalb des Salzlandkreises attraktiv ist

Die Karrieremesse „daheim – Leben und Arbeiten im Salzlandkreis“ in Staßfurt zieht 27 Unternehmen in die Bodestadt. Was dieses Jahr im Fokus der Aussteller gestanden hat.