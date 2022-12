Westdorf/MZ - Neun Jahre war Josef Krügel alt, als er sich entscheiden musste: In 20 Minuten sollte die Familie am Ende des Zweiten Weltkrieges mit 30 Kilogramm Handgepäck vor der Tür stehen, um das Sudetenland zu verlassen. „Ich habe in meinen Rucksack die Krippenfiguren gepackt, rund 50 Stück“, sagt der heute 85-Jährige, der seit kurzem in Westdorf in der Nähe seiner Kinder lebt. Dort hat er seine XXL-Weihnachtskrippe nun erstmals komplett aufgebaut. Und das ist keine normale. Sie erinnert eher an eine Eisenbahnplatte und besteht aus ebenjenen Grulicher Figuren, die er als kleiner Junge gerettet hat.