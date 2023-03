Aschersleben/Seeland/MZ - Ende Februar, Anfang März – das sind die klassischen Zeiten, in denen Laub- und Teichfrosch, Feuersalamander, See-, Gras- und Moorfrosch, Rotbauchunken, Molche, Erd-, Kreuz-, Knoblauch- und Wechselkröten sich im Salzlandkreis aufmachen, um von ihren Überwinterungsverstecken zu ihren Laichgewässern zu gelangen. „In diesem Jahr wurde aber aufgrund der längeren Kältephase erst jetzt mit dem Aufbau der Krötenzäune begonnen, wobei ein Großteil im Bereich von Aschersleben bereits steht“, erklärt Landkreis-Sprecher Marko Jeschor. So gibt es in der Eine-Stadt nun einen 200 Meter langen Zaun Unter der Alten Burg, 300 Meter in der Hecklinger Straße und 500 Meter an der Villa Westerberge.

Viele ehrenamtliche Helfer

Als bekannte Wanderungsgebiete im Salzlandkreis zählt Jeschor neben Aschersleben auch Frose, Freckleben – dort kümmert sich das BBRZ in der Schlossstraße und in der Arnstedter Straße um 250 Meter Zäune –, Alsleben, Bernburg und Schönebeck auf. Im vergangenen Jahr hätte die Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft (Öseg) am Zuckerbusch von Frose 30 Meter Krötenzäune aufgebaut. In diesem Bereich seien auch jetzt schon trotz der Kälte der vergangenen Tage viele Molche unterwegs gewesen. Und Jeschor freut sich, dass zahlreiche Ehrenamtliche wie Öseg, BBRZ Aschersleben oder Nabu-Ortsgruppen, beim Absammeln der Tiere behilflich sein würden.

Schon seit vielen Jahren helfe der Naturschutzbund (Nabu) den Amphibien über die Straße, erklärt Tobias Langner, der als Projektleiter beim Nabu arbeitet. Er weiß, dass der Beginn der Wanderung von mehreren Faktoren abhängig ist. „Eine milde Nachttemperatur ist entscheidend, aber auch die Luftfeuchtigkeit spielt eine Rolle. Meist gehen bei uns die Wanderungen Anfang bis Mitte März los und können sich je nach Art bis in den Mai erstrecken.“

Anzahl der Tiere ist zurückgegangen

Allerdings, das haben bereits mehrere Experten bestätigt, sieht es in diesem Jahr recht traurig aus, was die Bestandszahlen der Tiere angeht. „Ein Grund dafür ist die anhaltende Trockenheit und der Wassermangel. Einige Laichgewässer und Landlebensräume sind schlicht ausgetrocknet und Populationen dadurch drastisch reduziert. Auch der zunehmende Verkehr wird zur Todesfalle“, zählt Tobias Langner die Gründe dafür auf. Entmutigen lassen würden er und seine Helfer sich davon allerdings nicht. „Wir machen weiter, denn jedes Tier zählt!“

„Die große Trockenheit der letzten Jahre hat tatsächlich sichtbare Spuren hinterlassen“, bestätigt auch Amphibienexperte Steve Hahnemann, der ehrenamtlich für den Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) arbeitet und Mitglied des Arbeitskreises Feldherpetologie ist. „Teilweise sind immer noch einige Laichgewässer ausgetrocknet oder führen nur wenig Wasser. Zum Glück kamen jetzt mal ein paar nennenswerte Niederschläge“, meint der Ascherslebener.

Amphibien-Monitoring wird immer großflächiger

Dennoch: Das Wetter in den vergangenen Sommern hat auch Auswirkungen auf das Amphibien-Monitoring, das der BUND in Sachsen-Anhalt immer großflächiger durchführt. Dabei wird das ganze Bundesland in Quadranten unterteilt, in denen die Amphibienvorkommen stichprobenartig kartiert und in eine Datenbank eingepflegt werden. „Aufgrund der enormen Dürre und des massiven Trockenfalls des Froser Sumpfgebietes haben wir es erstmal aus dem Monitoring herausgenommen“, bedauert Hahnemann.

Doch durch den enormen Schilfgürtel könnten er und seine Helfer so gut wie gar nicht an die Gewässerreste herankommen, um dort die Amphibienbestände zu erfassen. „Man müsste sonst sehr viel Schilf niedertreten, was nicht im Sinne der vielen Wildvögel wäre.“ Dennoch würden die Ehrenamtlichen die Entwicklung dort so genau wie möglich im Auge behalten. Die zwei Quadranten in Aschersleben und einer bei Ermsleben würden dagegen weitergeführt.

Was schon jetzt klar ist: „Die Bestände, besonders die der Braunfrösche – wie Moor- u. Grasfrosch – gehen im Flachland weiter dramatisch zurück. Selbst Allerweltsarten wie die Erdkröte sind deutlich seltener geworden.“ Ende des Jahres werde es, so Hahnemann, wohl erste Auswertungen des Monitorings geben, die Genaueres offenbaren.