Warum in Ascherslebener Kinderklinik die Weihnachtbescherung vorgezogen wurde

OB Steffen Amme (rechts) und Aka-Vorstand Matthias Poeschel besuchen Patienten in der Ameos-Kinderklinik und bringen kleine Geschenke mit.

Aschersleben/MZ - Vorgezogene Bescherung in der Ameos-Kinderklinik in Aschersleben: Am Donnerstagvormittag haben OB Steffen Amme und Aka-Vorstand Matthias Poeschel die kleinen Patienten besucht, die die Tage vor Weihnachten und unter Umständen sogar das Fest im Krankenhaus verbringen müssen. Den Kindern, ihren Eltern und nicht zuletzt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Krankenhaus trotz der Umstände ein frohes Fest zu wünschen, ist beiden Männern eine Herzensangelegenheit.