Der Naturschutzbund sucht auch in Aschersleben und dem Seeland wieder freiwillige Helfer für die Zählaktion „Stunde der Wintervögel“.

Warum im neuen Jahr in und um Aschersleben wieder Vögel gezählt werden können

Aschersleben/Seeland/MZ. - „Wer sich fürs neue Jahr vorgenommen hat, mehr für den Naturschutz zu tun, kann den guten Vorsatz gleich in die Tat umsetzen“, sagt Leif Miller mit einem Lachen. Denn kurz nach Neujahr laden der Naturschutzbund Deutschlands (Nabu), dessen Bundesgeschäftsführer Miller ist, und der bayrische Landesbund für Vogel- und Naturschutz zur „Stunde der Wintervögel“ ein. Und deshalb werden auch in Aschersleben und im Seeland wieder viele freiwillige Helfer gesucht, die sich vom 5. bis 7. Januar an der Vogelzählung beteiligen wollen.