Katrin Menzel ist mit ihrer Truppe für alles verantwortlich, was das Gaterslebener Leibniz-Institut zusammenhält. Was ihr Drahtesel damit zu tun hat.

Gatersleben/MZ - Wenn Katrin Menzel etwas Wichtiges erledigen will, tritt sie kräftig in die Pedale. Mit dem Drahtesel, den Akten im Fahrrad-Körbchen und dem irgendwie ständig klingelnden Handy in der Tasche, radelt sie von der Pforte zum Casino, vom Büro ins Gästehaus. „Denn ich habe viel abzustimmen und mache das lieber vor Ort“, sagt die Leiterin der Arbeitsgruppe „Campusmanagement und Logistik“. Und zu tun gibt es viel, denn Menzel und ihr Team sind dafür verantwortlich, dass im Gaterslebener Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) alles läuft.