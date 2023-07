Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Frose/MZ - Ganze zwei Jahre ist es inzwischen her, dass die drei tonnenschweren Glocken von St. Cyriakus bei der Nordturm-Sanierung der Froser Stiftskirche in einer aufsehenerregenden Aktion heruntergeholt wurden. Der Grund dafür war ein statischer: Da die Halterung des Glockenstuhls in das alte Mauerwerk eingelassen war, hätten die Schwingungen beim Läuten irgendwann den Turm zerstört. Doch die neue Glockenstube zwischen den beiden Türmen des Westwerks steht noch immer leer. Sehr zum Ärger der Froser.