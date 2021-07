Warum Forward Pierce Cumpstone die Aschersleben Tigers verlässt

Aschersleben/MZ - Hinter den Kulissen wird bereits fleißig der Kader für die kommende Saison 2021/22 zusammengestellt. Die Aschersleben Tigers mussten jedoch einen Rückschlag in ihren Personalplanungen verzeichnen. Gerne hätten die Verantwortlichen mit dem US-Forward Pierce Cumpstone verlängert, eine Verletzung forderte allerdings das vorzeitige Ende seiner aktiven Basketball-Karriere, teilte jetzt der Verein mit.

In nur vier regulären Saisonspielen durfte Pierce Cumpstone die Tigers mit seinem Talent bereichern, was er erfolgreich mit durchschnittlich 15,5 Punkten, 7,5 Rebounds sowie einer Dreierquote von 58,8 Prozent umsetzte. Vor allem gegen Derby-Gegner Wolfenbüttel bewies er seine Künste von jenseits des Perimeters.

Grund genug für Tigers-Präsident Nico Meinicke mit dem umgänglichen Amerikaner zu verlängern: „Uns war bereits bei den ersten Anzeichen eines vorzeitigen Saison-Endes klar, dass wir Pierce definitiv halten wollten. Von seiner Seite gab es ebenfalls positives Feedback. Leider hat uns seine Verletzung jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht.“

Bis zum Abbruch der jüngsten Saison blieb der US-Amerikaner - in der Hoffnung auf eine baldige Fortsetzung - in Aschersleben und trainierte für sich weiter. Nach seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten holte sich Cumpstone aufgrund einer Verletzung an der Hüfte ärztlichen Rat ein.

Aus den Untersuchungen und der folgenden Analyse seines Hüftgelenks folgten, dass Operationen sowie eine daraus resultierende Reha notwendig gewesen wären. Die positiven Resultate hätten sich durch eine Fortsetzung seiner aktiven Basketballkarriere voraussichtlich wieder verschlechtert.

„Es war eine schwierige Entscheidung; Ich habe die letzten zehn Jahre meines Lebens diesem Spiel gewidmet und immer mein Bestes gegeben.“ Pierce Cumpstone (28)

So entschied sich der 27-Jährige, der bereits zwei Spielzeiten mit Schmerzen ausgehalten hatte, schweren Herzens für ein Ende der Karriere: „Ich wusste nicht was wirklich los war. Auf Dauer war es das nicht wert, besonders, wenn Basketball die Schmerzen weiter verschlimmert hätte“, erläutert er seine Entscheidung,

„Es war eine schwierige Entscheidung; Ich habe die letzten zehn Jahre meines Lebens diesem Spiel gewidmet und immer mein Bestes gegeben, um auf und neben dem Platz ein Profi zu sein. Der Basketball hat mir immerhin einige erstaunliche, einzigartige Erfahrungen beschert.“

Einen Gruß sendet Pierce Cumpstone an die Aschersleben Tigers und möchte sich, trotz aller Schwierigkeiten, für das vergangene Jahr bedanken und wünscht für die Zukunft alles Gute. Es wäre schwer gewesen, das Team ohne ein wirkliches Saisonende und mit so vielen unbeantworteten Fragen zu verlassen. „Ich habe die Zeit in Aschersleben sehr genossen, und ich glaube, wir hätten durchaus eine Chance auf einen Top-Platz in der Liga gehabt“, resümiert er.

Was nun als Nächstes ansteht, weiß der US-Amerikaner allerdings noch nicht so genau. Erst einmal genießt er die Zeit mit seiner Familie und nutzt die Chance, um neue Orte besuchen und Sachen erleben zu können, was er aufgrund des Trainings bisher nicht konnte.

„Wir wünschen Pierce auf seinem weiteren Weg alles Gute und viel Erfolg! Es ist schade, dass wir ihn nicht noch einmal spielen sehen dürfen. Er war nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch eine Bereicherung“, bedankt sich Nico Meinicke im Namen der Aschersleben Tigers abschließend bei seinem ehemaligen Forward, den er liebend gern behalten hätte.