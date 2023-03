Traditionell wird in Aschersleben auch in diesem Jahr der Nationalfeiertag der Iren mit einer großen Party begangen.

Warum es in der Alten Hobelei in Aschersleben am Wochenende sehr irisch wurde

Für beste Stimmung in der Alten Hobelei in Aschersleben sorgte F.misd zum St. Patrick's Day.

Aschersleben/MZ/fge - Traditionell wird seit Jahren in Aschersleben der St.Patrick’s Day gefeiert. So kamen die Freunde der irischen Musik auch in diesem Jahr in der Alten Hobelei wieder voll auf ihre Kosten.