Egal ob in Frose, Gatersleben oder Nachterstedt - die fünfte Jahreszeit erreicht im Seeland ihren Höhepunkt.

Warum es für die Jecken im Seeland am Wochenende fast stressig wurde

Frose/Gatersleben/Hoym/Nachterstedt/MZ - Das Wochenende im Seeland war fest in der Hand der Narren. Zeitgleich ist in Gatersleben, Frose und Nachterstedt gefeiert worden - bunt, stimmungsvoll und ausgelassen. Der Hoymer Carneval Club (HCC) hat in Nachterstedt eine neue Spielstätte gefunden, nachdem der „Schwarze Bär“ daheim verloren ging.