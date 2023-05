Beim Heimrennen in Teutschenthal will Noah Ludwig sein Können zeigen.

Aschersleben/MZ - Turbulente Zeiten erlebt momentan Noah Ludwig. Speziell das Aprilwochenende unmittelbar nach seinem Debüt in der Top-Klasse der Motocross-Weltmeisterschaft, der MXGP im schweizerischen Frauenfeld, hatte es in sich. An diesem sollte es für ihn im norditalienischen Pietramurata in Sachen WM gleich weiter gehen, doch es kam anders.