Warum es für Aschersleben wieder nicht gereicht hat

In der Mitteldeutschen Oberliga stehen die Alligatoren immer noch ohne Punkte da. Was der Kapitän über die jüngste Niederlage sagt.

Aschersleben/MZ. - Die Handballer des HC Aschersleben bleiben in der Mitteldeutschen Oberliga diese Saison weiterhin sieglos. Auch im dritten Spiel, wieder gegen ein Team aus Sachsen, gab es eine Niederlage. Vor heimischer Kulisse in der Sporthalle am Ascaneum gewann der SV 04 Plauen-Oberlosa aus dem Vogtland 28:27 (13:13).