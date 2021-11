Warum Ergotherapeutin aus Aschersleben regelmäßig Kinder verwandelt

Aschersleben/MZ - Vor zwei Jahren war sie Maleficent, am Sonntag die exzentrische Hauptfigur Cruella De Vil aus Disneys „101 Dalmatiner“. Die Kostüme, die Linda Bünger beim Halloween im Ascherslebener Zoo trägt, sind ein Hingucker. Und nicht nur das, die junge Ascherslebenerin schminkt nicht nur sich selbst, sondern alle Mitglieder der Zoofreunde, die am Vorabend von Halloween kostümiert und maskiert die Besucher erschrecken und erfreuen.

Ein wenig künstlerisch begabt, das muss Linda Bünger auch für ihren Beruf sein. „Ich bin Ergotherapeutin“, erklärt sie. Wo sie so gut schminken gelernt hat? „Übung macht den Meister“, sagt sie lächelnd. Als Ergotherapeutin müsste man ja schließlich auch sehr künstlerisch veranlagt sein. Zwei Jahre lang war sie 2008 und 2009 bereits Gildefee der Stadt Aschersleben.

Über die Kaufmannsgilde der Stadt sei sie dann zum Zooförderverein gekommen. „Und dann war ich Zoofee“, berichtet Linda Bünger. Und das sei sie immer noch gerne. „Mit Herz“, setzt sie nach. „Das ist ein guter Ausgleich zur Arbeit im Pflegeheim“, findet Linda Bünger.

Die 33-Jährige arbeitet im Altenpflegezentrum St. Antonius bei der Caritas. Dort arbeitet sie mit Senioren. „Ich arbeite auch gerne mit Kindern zusammen. Ich mag sie alle und bespaße sie gerne. Von daher ist das schön. Hier die Jugend und da die Senioren, das ist ein guter Ausgleich“, sagt die junge Frau. Eigene Kinder habe sie allerdings noch nicht.

„Ich bin die Erste, die anfängt und die Letzte die aufhört. Aber es macht Spaß.“ Linda Bünger, Hobby-Kosmetikerin

Linda Bünger schminkt aber nicht nur zu Halloween die Vereinsmitglieder, auch zum Zoogeburtstag und zum Tigerfest sitzt sie mit Schminkstiften, Pinseln, Make-up und allem was sonst dazu gehört an ihrem Tisch. Dann verwandelt sie Kinder in Löwen, Tiger oder was immer sie wollen. Da reißt die Schlange nicht ab, weiß sie. „Ich bin die Erste, die anfängt und die Letzte, die aufhört. Aber es macht Spaß.“

Als Kind war sie selbst gerne im Zoo, doch nachdem die im vergangenen Jahr verstorbene weiße Tigerin Kimmy 2009 im Zoo geboren wurde, konnte sie nicht anders. „Die hat mich mit ihren Augen angeblinkert, und dann war es um mich geschehen“, bekennt Linda Bünger. „Seitdem Kimmy da war, war ich Zoofee.“

Ein anderes Hobby hat Linda Bünger außerdem: Sie fotografiert sehr gerne. Babybauch-Shootings, Neugeborene, Hochzeitsbilder – das sei auch wieder ein schöner Ausgleich. „Das künstlerische ist meins, ich bin gerne kreativ.“

Mit dem Enthusiasmus bei den Zoofreunden steckte sie damals auch ihre Eltern an. 2010 trat die Familie Bünger geschlossen in den Zoo-Förderverein ein. Sie fühlt sich wohl in dem Verein. „Das Schönstes ist der Zusammenhalt. Das Miteinander.“

Halloween sei immer die schönste Veranstaltung für die 135 Mitglieder. Die anderen Veranstaltungen macht Linda Bünger auch gerne, aber Halloween mit dem Verkleiden und Schminken, das sei für sie das Tollste. Einige Vereinsmitglieder, die schminken und verkleiden einst blöd fanden, seien nun mit Begeisterung bereits Tage vor Halloween zu erleben. „Die sind alle gut angesteckt worden“, erklärt die 33-Jährige lachend. Oder von der Zoofee verzaubert worden?