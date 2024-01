Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Nachterstedt/MZ - Die beiden Jungs klingeln am Gartentor. „Nein“, sagt der ältere Herr in der Tür, „wir haben einen künstlichen.“ Doch schräg gegenüber steht schon ein abgeschmückter Tannenbaum in der Einfahrt. Warum die Kinder- und die Jugendfeuerwehr in Nachterstedt an diesem Wochenende gemeinsam mit einigen Feuerwehrleuten die ausrangierten Weihnachtsbäume einsammeln? „Weil die Feuerwehr bei den Bürgern klingelt – und so ist die Präsenz wieder da, wir können da ein bisschen Werbung machen“, sagt Ortswehrleiter Mathias Weidner, der mit seiner Familie bei der Aktion ebenfalls dabei ist.