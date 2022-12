Warum eine Drohndorferin Hühner hält - obwohl sie nicht so aussieht

Marlen Luthers Liebeserklärung an das Dorf und warum Gummistiefel noch lange nichts über einen Menschen aussagen müssen.

Vor kurzem wurde ich darauf angesprochen, dass ich ja für eine Dorfgeschichten-Kolumne in letzter Zeit relativ wenig über DAS Dorf geschrieben hätte. Es liegt in der Natur der Sache, dass ich als Dorf- und Ex-Großstadtbewohnerin nicht nur auf mein Dorf, sondern mit großem Interesse auch über den dörflichen Suppentellerrand hinaus schaue. Global angebunden über Internet und Social Media und größtenteils mobil unterwegs, ist ja der typische Dorfbewohner vielleicht auch gar nicht mehr so typisch, wie er einmal war.