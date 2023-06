Dachsanierung geht weiter Warum Staatsminister an Ascherslebener Kirche mit Fahrstuhl zum Kirchendach fährt

Staatsminister Rainer Robra übergibt einen Bescheid über 300.000 Euro für den nächsten Bauabschnitt an St. Stephani in Aschersleben. Was damit geplant ist und worauf die Pfarrerin hofft.