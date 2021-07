Warum ein altes Wiegehäuschen in Wilsleben abgerissen wurde

Wilsleben/MZ - Wagemutig steht Steffen Amme auf der Mauerecke des alten Wiegehäuschens in der Seelandstraße und schwingt einen großen Vorschlaghammer. Mit jedem neuen Schlag des Wilslebener Ortsbürgermeisters und Widab-Stadtrates lockern sich die oberen Ziegelsteine, bis er sie einfach abnehmen und in einen Container werfen kann.

„Hier reißt der Ortsbürgermeister noch selbst ab“, sagt Amme anschließend am Boden schmunzelnd und wischt sich den Schweiß aus dem Gesicht. Heute ist er als stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins zur Erhaltung und Nutzung der Dorfkirche zu Wilsleben am Werk. Einige Mitglieder unterstützen ihn.

Es ist der erste Arbeitseinsatz in diesem Jahr. Wie in jedem Jahr muss der an der Kirchgartenmauer liegende Berg mit Rasenschnitt und Laub des Vorjahres per Schubkarre weggekarrt und in einen Container geschüttet werden.

Nachdem das Dach des Wiegehäuschens eingestürzt war, musste gehandelt werden

Doch das wichtigere zweite Projekt ist diesmal der Abriss des alten Wiegehäuschens. In diesem stand früher eine Waage, die das Gewicht der davor auf einer genau abgegrenzten Fläche stehenden landwirtschaftlichen Anhänger mit Getreide, Kartoffeln oder anderen Produkten anzeigte. Die Fahrer bekamen dann hier anschließend „Wiegezettel“.

Schon lange verfiel das ungenutzte Wiegehäuschen. Nachdem nun das undichte Pappdach eingestürzt war, musste gehandelt werden. Damit nicht vielleicht noch spielende Kinder reinfallen, berichtet Steffen Amme. „Es war ein Schandfleck“, weiß er. Nach dem Abriss soll die Lücke in der Kirchgartenmauer mit alten Natur- und Ziegelsteinen genauso wieder aufgemauert werden, wie beim Lückenschluss nach dem Abriss des alten Buswartehäuschens.

„Wir haben uns lange genug ausgeruht in Zeiten von Corona“, denkt Amme und feuert seine Mitstreiter an. Mit Hammer und Meißel versucht jemand an anderer Stelle Ziegel aus dem Mörtel zu hebeln. Dann stört ein Stahlträger. Wieder ist brachiale Gewalt gefragt, ehe das nächste Stück geschafft ist. Auch der Schornstein wird Stück für Stück kleiner. Andere tragen unermüdlich den Kompostberg.

„Ich finde es toll, dass wir so eine Aktion machen, denn als Kirchengemeinde schaffen wir das nicht“, sagt Bärbel Ostermann die Vorsitzende des Gemeindekirchenrates. Sie seien ja viele ältere Leute, und dass der Förderverein sie unterstützt, kann sie nicht hoch genug würdigen. Joachim Behrens (26) wollte einfach seinen Heimatort unterstützen.

„Ich finde es toll, dass wir so eine Aktion machen, denn als Kirchengemeinde schaffen wir das nicht.“ Bärbel Ostermann, Vorsitzende des Gemeindekirchenrates in Wilsleben

„Das kann man ja auch mal machen“, findet er, obwohl er nicht Mitglied des Fördervereins ist. „Ich denke, das stärkt ein Stück weit die Gemeinschaft“, betont Steffen Amme. Der Einsatz erspart der Kirchengemeinde Abrisskosten. Bei der Containerabfuhr haben sie auch noch Unterstützung durch Firmen, die ihnen entgegenkommen, berichtet Amme dankbar.

Aber auch seine eigene Familie hilft. Ammes siebenjähriger Sohn Christoph hat zwar nur einen Ziegelstein in seiner Schubkarre, doch auch den schiebt er geduldig bis zum Container. „Ich wollte ihn um 9 wecken, aber er stand schon um 7 Uhr auf der Matte. Der konnte es nicht aushalten“, schildert der Papa auch ein wenig stolz über die Begeisterung des Sohnemanns. Dessen Mutter kocht indes für alle Helfer Kartoffelsuppe, die es dann nach dem Arbeitseinsatz - mit Würstchen - gibt.

Joachim Behrens und Enjo Amme (re.) kippen verrotteten Grünschnitt ab. (Foto: Detlef Anders)

An der Friedhofsmauer soll ein paar Meter weiter in Kürze wieder gearbeitet werden. Steffen Amme berichtet, dass hier eine Zisterne als Löschwasserentnahmestelle in die Erde kommen soll. Weil der Wasserdruck der Hydranten im Ort unzureichend ist. Dann werden im Bereich des Wiegehäuschens auch die Bodenunebenheiten beseitigt, hofft Amme.

Wenn die Inzidenzzahlen so niedrig bleiben, könnte vielleicht auch ein Fest gestartet werden. Der Förderverein plant mit der Kirchengemeinde vorsichtig ein kleines Sommerfest für die Wilslebener, verrät Steffen Amme.