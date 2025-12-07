Der Hoymer Maler Dietrich Genau kann nicht mehr zeichnen und malen. In einem letzten Werk hat er die Frauenkirche als Collage verewigt. Welche Beziehung er zu diesem Bauwerk hat.

Warum Dresdner Frauenkirche im letzten Werk von Hoymer Maler Dietrich Genau eine große Rolle spielt

Dietrich Genau hat auch viele Ölbilder gemalt. Auch die verschenkt er jetzt.

Hoym/MZ - Die Treppe zu seinem Atelier hinauf, die schafft er nicht mehr. Und auch seine Finger können Pinsel und Feder nicht mehr halten, um noch historische Bauwerke oder gemütliche Gassen aufs Papier zu bringen. „Ich bin 89“, zuckt Dietrich Genau mit den Schultern. „Doch ich bin zufrieden“, sagt der Hoymer, der sich als Heimatmaler in der Region einen Namen gemacht hat.