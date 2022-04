Warum die Tigers ein drittes Spiel brauchen

Aschersleben/MZ - 79:78 für Aschersleben am Freitag, 70:85 aus ihrer Sicht auswärts am Sonntag. Das Halbfinale der Playoffs in der 1. Regionalliga Basketball zwischen den Aschersleben Tigers und dem VfL Stade geht in die dritte Runde. Spiel drei steigt nächsten Freitag, 8. April, 19.30 Uhr, in der Halle am Ascaneum. Es war die erwartet spannende Begegnung, die sich am Freitagabend in der vollen Sporthalle am Ascaneum bot. Dabei gehörte die erste Hälfte eher dem VfL Stade, während die Tigers im dritten Viertel Alarm machten und das Spiel drehten. Am Ende war es auch etwas Glück, dass den Ball in die Krallen der Hausherren brachte. Gepusht vom Publikum ließen sie sich das 79:78 nicht mehr nehmen und holten sich so den ersten Sieg („Best of Three“).