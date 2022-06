Warum die Stadt Aschersleben nichts von Pfandringen hält

Ende 2016 hat die damalige SPD/Grüne Stadtratsfraktion einen Antrag gestellt, zehn Pfandringe anzubringen. Was sonst noch möglich ist.

Aschersleben - Sie liegen in den Papierkörben, stehen daneben oder werden auch manchmal achtlos in die Natur geworfen: leere Bierflaschen, Glasflaschen oder Mehrweg-Plastikflaschen. Deutschlandweit gibt es verschiedene Pfand-Initiativen, um das Pfandchaos in den Städten zu ordnen und es Pfandsammlern leichter zu machen.