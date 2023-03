Das Gefangenenbuch von Aschersleben liegt jetzt in einer Vitrine des Kriminalpanoptikums.

Aschersleben/MZ - Der eindrucksvolle Backsteinbau An der Darre 11 von Aschersleben wurde um 1896 als „Strafvollzugsamt zu Naumburg, Strafanstalt zu Aschersleben“ fertiggestellt und ist vielen Eine-Städtern als Untersuchungsgefängnis in Erinnerung, in dem mancher Vorfahre bei Wasser und Brot residieren musste.