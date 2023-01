Warum die Froser beim Weihnachtsbaumsammeln von Fernseh-Teams begleitet werden

Mitglieder der Jugendfeuerwehr holen in Frose die Weihnachtsbäume ab. Warum sie dabei von Kameras begleitet werden und was ein TV-Autor zum Dorfleben sagt.

Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr gingen am Sonnabend in Frose von Haus zu Haus, um die Weihnachtsbäume für das Osterfeuer abzuholen.

Frose/MZ - Der Tag, an dem Kerzen und Schmuck von den Weihnachtsbäumen entfernt werden und diese aus den Wohnungen kommen, heißt in Skandinavien Knut-Tag. Hier gibt es einen solchen Tag offiziell nicht. Die meisten schmücken die Bäume bis 6. Januar, eine Woche vor dem Knut-Tag, ab. Wenn dann Jugendfeuerwehren klingeln und die Bäume abholen, dann ist das fast so genauso wie in Skandinavien.