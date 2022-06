Warum die Currywurst im Bistro im Elka-Kaufhaus in Aschersleben ein Renner bleibt

Die original VW-Currywurst bleibt im Elka Bistro in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - Was für eine Nachricht: Bei Volkswagen in Wolfsburg wird die Kultstatus genießende VW-Currywurst vom Kantinenangebot gestrichen. Ein Schock für alle Currywurst-Freunde? Keinesfalls - betroffen sind lediglich die Wurstesser in der Kantine des VW-Markenhochhauses.