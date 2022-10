Warum die Ascherslebener Herrenbreite von der Polizei als „gefährlicher Ort“ eingestuft wird

Aschersleben/MZ - Nur mal schnell ein paar Schritte machen und den erkälteten Atemwegen etwas frische Luft gönnen. Es war an einem Sonntag vor gut anderthalb Wochen, an dem ging es dem Ascherslebener Helmut Ibsch gar nicht gut. Eine dicke Erkältung hatte ihn fest im Griff. „Ich musste an dem Nachmittag einfach nochmal raus und mich bewegen“, erzählt er. Da er gleich an der Herrenbreite wohnt, führte ihn sein Weg über den Park.