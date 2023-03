In Aschersleben kämpft die TSG Bergedorf Stargazers um ihre Chance auf den Klassenerhalt. Doch auch die Tigers haben etwas zu verteidigen.

Weiter in Richtung Playoffs wollen Yannick von Hain und die Aschersleben Tigers im Heimspiel am heutigen Samstag.

Aschersleben/MZ - Zwei Teams, unterschiedliche Situation, aber ähnlicher Druck: Während es für die Aschersleben Tigers in jedem Spiel um den Einzug in die Playoffs geht, kämpfen die TSG Bergedorf Stargazers gegen den Abstieg. Als Letztplatzierte wollen sie aus dem Tabellenkeller raus und den Klassenerhalt noch erreichen. Zu leicht dürfen die Gastgeber also das vorletzte Heimspiel der Saison 2022/23 nicht nehmen.