Warum die ASB-Weihnachtsengel in Aschersleben und im Seeland unterwegs waren

Aschersleben/MZ - Selten wurde so viel gesammelt, wie in diesem Jahr. Doch bei all der Unterstützung, die den Flüchtlingen und Kriegsopfern aus der Ukraine zuteil geworden ist, sollten die Bedürftigen, die schon seit Jahren in unserer Mitte leben, nicht vergessen werden. Das finden zumindest Lysann Majer, Michael Kolodzey und Michael Rohr, die sich engagiert haben, um Kinder in den Einrichtungen des Internationalen Bundes (IB) und des Kinder- und Jugendhilfezentrums Groß Börnecke (KJHZ) zu Weihnachten eine Freude zu bereiten.