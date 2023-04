In Gatersleben ließen sich die Besucher die Laune nicht verregnen, obwohl beim Osterlesen in der Bibliothek vieles sprichwörtlich ins Wasser fällt.

Gatersleben/MZ - Schon Günter Grass wusste: „Regenwetter verbindet.“ Deshalb stört sich am Freitag auch niemand daran, dass in der Gaterslebener Bibliothek zusammengerutscht werden muss, als ein plötzlicher Wolkenbruch alle ins Trockene treibt. Man kennt sich und ist ohnehin auf einen Nachmittag in der Bücherei eingestellt. Es ist eben nur ein wenig kuscheliger als erwartet.