Warum das Frauenhaus bald eine neue Adresse hat

Aschersleben - Seit Jahresbeginn arbeitet das Frauenhaus in Aschersleben unter den Fittichen des Internationalen Bundes (IB). Die Stadt hat die Trägerschaft nach einem Stadtratsbeschluss zum Jahreswechsel abgegeben.

Der IB verfügt als Träger einer stationären Einrichtung für Kinder und Jugendliche im Vogelgesang bereits über Erfahrung im Umgang mit Schutzbedürftigen. Dennoch ist das Ascherslebener Frauenhaus bundesweit das einzige in Trägerschaft des IB. Die Frauen und Kinder, die im Schutzhaus Zuflucht suchen, merken davon nichts.

Denn die Aufgaben sind - egal unter welchem Dach - die gleichen: Frauen, die im eigenen Zuhause Gewalt erfahren, finden einen Ort, der für ihren Peiniger nicht erreichbar ist. Einen Ort, an dem sie zur Ruhe kommen, sich ihrer Situation bewusst werden und ohne Druck entscheiden können, wie es für sie und ihre Kinder weitergehen kann.

Die Betroffenen dürfen sich Zeit nehmen und sich professioneller Hilfe sicher sein. Mandy Seidel und Andrea Michael als Mitarbeiterinnen vor Ort wissen dank ihrer Ausbildung als Sozial- bzw. Traumapädagoginnen, was die Frauen brauchen und vermitteln weitergehende Hilfen, wenn diese gewünscht werden. Und sie wissen:

Viele der Kinder sind traumatisiert. Sie verlieren ihr soziales Umfeld, haben zuweilen Schuldgefühle, „und das macht was mit ihnen“, sagt Andrea Michael. Und es bestünde die Gefahr, dass mit ihnen die nächste Täter- oder Opfergeneration heranwachse.

„Ein Aufenthalt bei uns ist nicht das Zuhause, aber man kann sich für eine Zeit sicher fühlen“, sagt Mandy Seidel. Seit Januar haben die beiden Mitarbeiterinnen sieben Frauen und zwei Kinder betreut. Dazu kam eine Reihe von Anfragen. Doch Drogen- und Alkoholsüchtige etwa finden keine Aufnahme in der Einrichtung - aus Gründen der Sicherheit für die anderen Bewohner im Haus.

„In solchen Fällen versuchen wir, die notwendige professionelle Hilfe zu vermitteln“, sagt Andrea Michael. Die Dauer des Aufenthalts ist sehr unterschiedlich und reicht von wenigen Tagen bis zu mehreren Monaten. Noch befindet sich die Einrichtung im gleichen Gebäude wie vor dem Trägerwechsel.

Das Haus gehört der Stadt, es ist geräumig und mit einem großzügigen Garten. Doch es ist in die Jahre gekommen, der Sanierungsstau groß. Hinzu kommt: Um den Schutz der Frauen zu gewährleisten, soll der Standort möglichst nicht öffentlich bekannt sein.

In einer relativ kleinen Stadt wie Aschersleben spricht es sich mit den Jahren natürlich herum, wo sich das Gebäude befindet. Der Zustand des Hauses und die Tatsache, dass die Stadt viel Geld in die Hand nehmen müsste, um es zu sanieren, gehörte zu den Gründen, die Trägerschaft abzugeben.

Der IB sei dankbar, so die beiden Mitarbeiterinnen, das Haus momentan noch nutzen zu können. Denn das eigene Gebäude, das zum Frauenhaus werden soll, ist noch nicht ganz fertig saniert. Mitte Juni steht der Umzug an, in dem Haus können vier Frauen und bis zu acht Kinder wohnen - auf vier Ebenen in jeweils einer freundlichen, hellen Wohnung mit Gemeinschaftsküche und Kinderspielzimmer.

Eine Einheit wird behindertengerecht ausgebaut, und es wird eine sogenannte „Schutzwohnung“ geben. Andrea Michael beschreibt diese Wohnform als „Zwischenschritt“ zwischen der Akutbetreuung und dem völlig selbstständigen Wohnen, bei dem plötzlich alles auf die Frauen einprasselt - bis hin zu den noch nicht bewältigten Problemen.

„Wir freuen uns auf das neue Haus“, sagt Mandy Seidel, zumal sie es so gestalten können, wie es ihren Vorstellungen entspricht. Auch einen sichtgeschützten Garten und einen kleinen Spielplatz wird es geben.

Wichtig ist es den Frauen, die Einrichtung und den IB als Ansprechpartner bekannt zu machen und für die Themen häusliche, seelische und sexuelle Gewalt zu sensibilisieren. An allen wichtigen öffentlichen Stellen wird demnächst ein Flyer ausliegen, der auf das Angebot des Frauenhauses aufmerksam macht und Telefonnummern angibt, unter denen das Angebot an sieben Tagen die Woche 24 Stunden lang erreichbar ist. Die Bereitschaftsnummer des Frauenhauses lautet 0152/02 89 35 28. Im Notfall die Polizei unter 110 anrufen. (mz)