Warum das Ascherslebener Rathaus eigentlich zwei Eingänge hat

Die Älteren werden sich noch erinnern: Früher war der Rathauseingang auf dem Tie. Warum diese Tür inzwischen in Vergessenheit geraten ist.

Durch diese Tür gelangt man vom Rathaus auf den Tie. Bis vor ein paar Jahrzehnte war das noch der übliche Weg in das Gebäude und wieder heraus.

Aschersleben/MZ - In unserer diesjährigen Adventsserie öffnen wir Türen, die nicht jedem offen stehen. Im Fall der heutigen Tür mag das für die letzten Jahrzehnte gelten. Es war aber nicht immer so. Bis in die 1960er Jahre ging diese Tür ständig auf und zu – und zwar für jeden Ascherslebener Bürger. Denn die heutige Tür war jahrzehntelang der Hauptein- und -ausgang des Rathauses. Das betrat man früher nämlich fast ausschließlich vom Tie aus.