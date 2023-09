Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Am Sonnabend beginnt in Aschersleben eine neue sportliche Ära. Nachdem der TTC Aschersleben als Meister der Landesliga erstmals in die höchste Liga Sachsen-Anhalts, die Verbandsliga, aufgestiegen ist, bestreitet die erste Mannschaft in Schönebeck das erste Saisonspiel. Dabei hat sich die junge Gruppe nicht etwa, wie andere Vereine, mit ausländischen Spielern verstärkt. Das Aufsteiger-Team bleibt unverändert zusammen.