Bei H+E Logistik in Aschersleben entstehen Bauteile für Förderbandanlagen, die rund um den Globus für Großprojekte eingesetzt werden.

Mitarbeiter von H+E Logistik montieren eine Schurre als Teil einer Antriebsstation. Die Anlage wird später in Rumänien eingesetzt.

Aschersleben/MZ - Als „wachsendes Unternehmen, das sich seit Jahren erfolgreich am Markt behauptet“, bezeichnete der städtische Wirtschaftsförderer Matthias May jüngst das Unternehmen H+E Logistik GmbH in Ascherslenem.